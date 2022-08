Tankskip må forlate Norge – anses som russisk

NTB

Norske myndigheter mener tankskipet Dumankaya, som ligger til kai ved Slagentangen i Tønsberg, er russisk, selv om det seiler under tyrkisk flagg.

Nå er skipet bortvist fra Slagentangen og må forlate landet, skriver VG. Sanksjonene mot Russland etter invasjonen av Ukraina innebærer at russiske fartøy ikke får lov til å legge til kai ved norske havner.

Hvis et skip har endret flagg etter at forskriften tråde i kraft, er det å anses som russisk.

– Grunnen til at vi har vært på kontroll, er at det er et skip som antas at var flagget som russisk på et tidspunkt, som nå flagges som tyrkisk, sier leder Torill Sorte for enheten for grensekontroll ved Sørøst politidistrikt.

– Det er flagget for sent som tyrkisk, så det anses som russisk, understreker hun.

Dumankaya frakter petroleumsvarer.