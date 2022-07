Mann tiltalt for å ha produsert 41,3 kilo cannabis

NTB

En mann i 30-årene fra Nedre Romerike må neste måned møte i Follo og Nordre Østfold tingrett tiltalt for å ha produsert 371 cannabisplanter inne i et hus.

Mannen er antatt hovedmann bak tre cannabisplantasjer som er avslørt i ulike bolighus på Østlandet, skriver Romerikes Blad.

Den første plantasjen ble avslørt i fjor av en turgåer som reagerte på rar lukt, mens den andre ble funnet av politiet i år etter egen etterforskning. I tillegg må mannen svare for enda en cannabisplantasje i Buskerud.

I perioden fra januar 2021 til lørdag 27. mars 2021 dyrket og drev han frem 371 cannabisplanter som i tørket tilstand utgjorde til sammen 41,3 kilo røykbart materiale, heter det i tiltalebeslutningen.

I tillegg til gigantbeslaget er mannen blant annet tiltalt for å ha stjålet strøm for nesten 40.000 kroner for å skaffe plantene nok lys og varme, og for ulovlig tilvirkning av narkotika.

Totalt fem personer er pågrepet og siktet i saken. To av disse har sittet en periode i varetekt, mens den siste er avhørt denne uka.

Romerikes Blad har forsøkt å få en kommentar fra mannens forsvarer, men uten å lykkes.