Skole ansetter kun lærere som ikke trenger parkeringsplass

NTB

Nye Kolbotn skole har fire parkeringsplasser og en HC-plass. Nå ansetter rekotor på skolen kun lærere som ikke må kjøre bil til jobb.

– Vi ansetter nå kun folk som ikke trenger parkering, sier Kolbotn-rektor, Kristin Hovde Høidal til Oppegårds Avis, som omtalte saken først.

Rektoren forteller at få parkeringsplasser har gjort at lærere har sluttet og funnet seg jobb andre steder.

– Når vi inviterer til intervju, opplyser vi om at vi ikke har ansattparkering, slik at søkere kan vurdere om de ønsker å stille til intervju, sier Høidal til Utdanningsnytt.

– Det er jo en hverdagskabal som skal gå opp for de fleste. Vi har mange småbarnsforeldre i staben.

Rektoren sier at også enkelte foreldre har uttrykt bekymring.

– Noen har uttrykt bekymring for hva dette vil ha å si for rekrutteringen og om dette kan føre til at skolen mister dyktige lærere, sier hun.