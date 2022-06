Elden: Bhatti og Matapour har vært naboer

Arfan Qadeer Bhatti (t.v.) og hans advokat John Christian Elden. Ifølge Elden var terrormistenkte Zaniar Matapour nabo med Bhatti i flere år. Les mer Lukk

NTB

Flere medier har skrevet at terrorsiktede Zaniar Matapour og islamisten Arfan Bhatti har en relasjon. Deres forsvarer bekrefter at de to har vært naboer.