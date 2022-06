Osvaldgruppens Signe Raassum er død

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ga i 2013 endelig Signe Raassum og Osvaldgruppen honnør for sin innsats under andre verdenskrig.

Norge er blitt et krigsvitne fattigere etter at et av de siste gjenlevende medlemmene fra «Osvaldgruppen» gikk bort denne måneden. Signe «Grete» Raassum ble 97 år gammel.

8. juni gikk den tidligere motstandskvinnen Signe Raassum, med kodenavn «Grete» under krigen, bort på Solbakken sykehjem i Bærum.

– Hun var radikal og sosialist og så var hun også personlig kristen og aktiv i pinsemiljøet, og var på alle måter en samfunnsbevisst og aktiv person helt til det siste. Absolutt helt til det siste.

Det sier historiker Lars Borgersrud som har skrevet doktorgradsavhandling og bøker om Osvaldgruppen.

Signe Raassum.

Syersken som ble motstandskvinne

Født på Lunner i desember 1924, vokste Raassum opp til å få jobb som syerske. Denne jobben ble avgjørende for hennes senere deltagelse i motstandsbevegelsen.

Da fabrikken hun jobbet for begynte å produsere for tyskerne sa Signe, som dengang het Johansen, opp jobben sin og ble, sammen med broren Jul Johansen, aktiv i motstandsbevegelsen. Hun ble en del av Osvaldgruppen etter at de etablerte seg på Lunner i 1943.

Til stede under tysk angrep

Osvaldgruppen ble ledet av Asbjørn Sunde og gjennomførte over 100 aksjoner mot okkupasjonsmakten. Gruppen spilte en avgjørende rolle i motstandsarbeidet.

Fakta om Osvaldgruppen: Sabotasjeorganisasjon

Del av den kommunistiske motstandsbevegelsen

Ledet av Asbjørn Sunde, under dekknavn ‘Osvald’

Aktiv mellom sommeren 1941 og oktober 1944.

Gjennomførte ca. 100 aksjoner mot okkupasjonsmakten.

Mer enn 200 menn og kvinner var medlemmer

Signe var blant annet til stede på Sollia turisthotell da Osvaldgruppen ble angrepet der av tyskerne i slutten av mai 1944.

– De avgjørende årene, før 1944, da det var uvisst hvordan det kom til å ende, og atskillig mer risikabelt, var det veldig få motstandsfolk og de viktigste var de som tilhørte organisasjonen som Signe var med i, sier Lars Borgersrud til ABC Nyheter.

– Har blitt en stemme

I et minneord for Raassum på Forsvarets forum berømmer også Borgersrud og kollegaer henne for hennes rolle i opplysningsarbeidet om Osvaldgruppen i senere tid. Blant annet var Raassum en sentral skikkelse i NRK-dokumentaren «Sabotører i mørke».

1954. Asbjørn Sunde ledet Osvaldgruppen.

– Signe har bidratt med opplysninger om personer og hendinger og alt det hun var med på, sier Borgersrud. Han legger til:

– Hun har blitt en stemme for sabotørene og den aktive motstandskampen under krigen.

Omfattende mistenkeliggjøring

Å drive opplysningsarbeid om jobben de kommunistiske motstandsbevegelsene bidro med under andre verdenskrig har vært avgjørende for å snu deres omdømme.

Da den kalde krigen gjorde tidligere kommunistiske helter til fiender, opplevde medlemmer av Osvaldgruppen å bli møtt med manglende anerkjennelse og omfattende mistenkeliggjøring i årevis etter.

Sporområdet på Østbanestasjonen i 1942. Hakekorsbannerne var hengt opp i anledning Heinrich Himmlers Oslo-besøk. Osvald-gruppen plasserte en koffertbombe her natten den 2. februar 1942, som skadet fire mennesker. Stasjonsbygningen tok fyr i løpet av kort tid.

Offentlig beklagelse

I 2013 kom endelig beklagelsen fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, og Signe Raassum var en av syv gjenlevende medlemmer som fikk oppleve seremonien.

– Det tror jeg hun satte veldig stor pris på, sier Borgersrud.

Raassum ble hedret med et sølvfat, Deltagermedaljen og et diplom signert av kongen. Senere har hun også blitt æret med en minnestein på Sollia gård, og fått et klasserom oppkalt etter seg på Frydenberg skole i Oslo.

Det er nå to kun gjenlevende medlemmer av Osvaldgruppen. Karsten Hansen (96) på Hønefoss og August Rathke (96) i Bergen.

Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia, Minneord på Forsvarets forum.