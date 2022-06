FHI: Flere legges inn med corona

NTB

Det er en økning i antall coronasmittede og flere legges inn på sykehus, ifølge FHI. Instituttet sier at ferietiden kan dempe smittespredningen.

Økningen har ikke vært i de mest alvorlige tilfellene, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste ukesrapport.

Belastningen på sykehusene er fremdeles stabil fordi det samtidig er nedgang i nye innleggelser med influensa og nedre luftveisinfeksjoner.

– Ferietida kan bidra til å dempe smittespredningen, ifølge FHI.

Det ble rapportert om 174 nye smittetilfeller i uke 24. I de to ukene før ble det rapportert om henholdsvis 139 og 99 nye tilfeller. Medianalderen for de innlagte er 77 år.

Årsaken til økningen er dels av svekket immunitet og delvis av omikronvarianten BA. 5, skriver FHI.

Tidligere i juni varsler FHI-direktør Camilla Stoltenberg at Norge trolig er på vei inn i en ny smittebølge som følge av smitte fra BA. 5-varianten. Det er foreløpig ingenting som tyder på at varianten gir større risiko for alvorlig forløp.

– Det er fortsatt viktig at uvaksinerte starter sin vaksinasjon, og at personer over 45 år og medisinske risikogrupper over 18 år tar oppfriskingsdoser som anbefalt. Kommunene må ha et tilbud for dette, skriver FHI.

Instituttet påpeker samtidig at det er risiko for at det kan oppstå helt nye, hissigere varianter som dagens vaksiner ikke vil ha like god effekt på.

Fra og med uke 23 publiserer FHI hver andre uke en samlet rapport for covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.