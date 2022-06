Landbruksdirektoratet anbefaler at staten lagrer korn

NTB

Staten bør opprette et kornlager med kapasitet tilsvarende seks måneders normalforbruk, skriver Landbruksdirektoratet i en rapport.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og skal være et grunnlag for hvordan et eventuelt lager med matkorn skal legges opp, skriver Nationen.

I den skriver direktoratet at det må bygges opp lagerkapasitet dersom det skal være mulig å lagre korn for mer enn to måneder.

Anbefalingen fra direktoratet dreier seg om et lager tilsvarende seks måneders forbruk. Lagring utover denne mengden vil kreve lite investeringer sammenlignet med nytten det vil gi, skriver direktoratet i rapporten.

Lagring av mel anbefales ikke, skriver de videre.