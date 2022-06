Denne optiske illusjonen får folk til å føle at de faller inn i et svart hull

Du ser effekten best hvis du forstørrer opp bildet til å fylle hele skjermen. (Foto: Frontiers in Human Neuroscience)

Eldrid Borgan - forskning.no

80 prosent av deltagerne i en studie opplevde dette fenomenet. Forskerne bak mener at illusjonen er en nyttig feiltolkning.

Den svarte flekken står egentlig helt stille mot den hvite bakgrunnen med svarte prikker.

Men for de fleste av oss ser det ut som om den vokser.

Følelsen kan beskrives som å falle inn i et svart hull.

Hvis du opplever denne optiske illusjonen, forandrer trolig pupillene dine seg også.

De utvider seg. Som om det virkelig var en større svart runding foran deg.

Les også: Hvor mange sorte hull finnes det egentlig i universet?

Illusjoner er snarveier til å forstå hjernen

50 deltagere var med i den nye studien, som ble gjennomført ved Universitetet i Oslo.

Forskerne, som har laget den optiske illusjonen, målte hvordan øynene til deltagerne forandret seg da de så på den.

Så spurte de deltagerne om hvordan de opplevde det de så på skjermen.

80 prosent svarte at den svarte flekken vokste. Og dess mer de oppfattet at flekken vokste, dess mer utvidet pupillene seg.

Illusjoner er ikke bare moro, men snarveier som kan vise hvordan hjernen fungerer, uttaler hjerneforsker Susana Martinez-Conde i denne saken på forskning.no.

Les også: Forskere oppdaget kjempekrasj mellom sorte hull i verdensrommet

Hjernen spår hva som vil skje i fremtiden

Så hva er det som skjer når vi tror at flekken blir større?

Forklaringen handler om at hjernen vår ikke klarer å tolke det vi ser så raskt som vi kanskje tror, skriver forskerne i studien som er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Frontiers in Human Neuroscience.

Derfor må den gjette på hva som kommer til å skje i nær fremtid. Ifølge en teori fra 2008 viser hjernen oss en spådom om hva som kommer til å skje om 100 millisekunder.

Det er faktisk ganske lurt, ifølge forskerne. Spesielt når enten verden rundt oss eller vi selv er i bevegelse.

Les også: Slik ser forskere for seg et sort hull

Nyttig når du kjører bil

Se for deg at du kjører bil inn i en mørk tunnel.

Da er det viktig at pupillene dine rekker å utvide seg i det du kommer inn i tunnelen, slik at du klarer å se i mørket. Men hjernen klarer altså ikke å tolke synsinntrykkene raskt nok.

Derfor gjetter den på at det svarte hullet kommer til å fortsette å bli større i det du nærmer deg inngangen til tunnelen.

Hjernen viser deg altså en nyttig spådom på hva som skal skje.

Og det er denne mekanismen som spiller oss et puss når vi ser på den optiske illusjonen.

Les også: Tusenvis av sorte hull midt i Melkeveien?

Uskarpe kanter spiller hjernen et puss

Men den svarte flekken på bildet beveger seg jo egentlig ikke.

Så hva er det som skjer?

Det er spesielt de uskarpe kantene på den svarte rundingen som lurer hjernen, ifølge forskerne.

Hjernen oppfatter nemlig dette som bevegelse utover. Derfor antar den at formen vil vokse.

Samtidig blir pupillene dine større. Hjernen din gjetter altså at den mørke flekken snart vil fylle en større del av synsfeltet ditt.

Men hva med de som ikke ser illusjonen?

– Det er vanlig at mennesker opplever visuelle bilder på forskjellige måter, sier

Han trekker frem det virale fenomenet #thedress fra 2015 som et eksempel. Dette var bildet av en kjole på nett som ble oppfattet i ulike farger – blå/svart eller hvit/gull avhengig av øynene som så.

– Vi tror at dette kan forklares ut fra ideen om at du og jeg kan ha litt forskjellige antagelser om hva vi ser, skriver Laeng videre.

I tilfellet med det sorte hullet er det ifølge professoren mest sannsynlig at mindretallet ikke tolker bildet som en tredimensjonal scene, det vil si som et hull. I stedet opplever de bildet todimensjonalt og derfor ikke noe de kan bevege seg inn i.

Referanse:

Bruno Laeng mfl.: The Eye Pupil Adjusts to Illusorily Expanding Holes. Frontiers in Human Neuroscience, mai 2022.

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)