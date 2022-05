Sigarett-smekk til Sørlandspolitiet fra Spesialenheten

NTB

I flere år delte politiet i Kristiansand ut sigaretter til røyksugne innsatte fra sitt eget beslagslager. Det får påpakning av Spesialenheten for politisaker.

– Praksisen har vært kritikkverdig og uheldig, sier Spesialenheten.

De anser det ikke bevist at Agder politidistrikt har begått noe straffbart forhold, men peker på at det er brudd på instruksen for håndtering av beslag. Beslaglagte sigaretter skal i utgangspunktet destrueres.

– Det har skjedd. Det skulle ikke ha skjedd. Det er min konklusjon, sier visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt til NRK.

NRK skriver også at lignende praksis har blitt oppdaget i minst to politidistrikt tidligere.