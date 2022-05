Ny milliardsmell for regjeringskvartalet

Prisen på nytt regjeringskvartal fortsetter å øke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Les mer Lukk

NTB

Til tross for at regjeringen har varslet nedskalering og kutt, øker kostnadene for regjeringskvartalet i takt med at trelast, betong og stål blir dyrere.