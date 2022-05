FHI vil trolig ikke anbefale ny vaksinedose til dem under 45 år

Friske under 45 år er trolig ferdige med coronavaksineringen. Foto: Berit Roald / NTB Les mer Lukk

NTB

FHI vil trolig ikke anbefale at friske under 45 år skal ta en ny oppfriskningsdose. På sikt regner de med at kun de eldste vil få tilbud om årlig vaksine.