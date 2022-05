Tidligere justisminister refser regjeringens håndtering av passkrisen

NTB

Leder av justiskomiteen på Stortinget og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) tviler sterkt på at regjeringen har prøvd alt for å løse passkrisen.

– Det er et brudd på menneskerettighetene, så alvorlig er det. Vi snakker om et menneskerettighetsbrudd. Det er også en fundamental rett i Grunnloven, retten til å bevege seg fritt, sier Amundsen til TV 2.

Onsdag ble det klart at et stortingsflertall bestående av Venstre, Høyre, Frp, SV og Rødt overkjører regjeringen og vil be dem innføre strakstiltak for å få ned de lange køene for å få nytt pass. Saken skal stemmes over i neste uke.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) advarer opposisjonen mot å skape falske forhåpninger.

– De tiltakene Stortinget nå kommer til å vedta, innførte regjeringen i mars. Det er å øke bemanningen ved passkontorene og øke åpningstidene. Men det er ikke der problemet ligger. Problemet er at det er råvaremangel på grunn av krig og etterdønningene av pandemien, sier Mehl til TV 2.

– Bør undersøke muligheten

Amundsen mener på sin side at regjeringen har flere mulige løsninger de bør benytte seg av. Han varsler at Fremskrittspartiet kommer til å fremme flere tilleggsforslag når Stortinget skal behandle opposisjonens pass-forslag torsdag neste uke.

– Da er det konkret på at man skal se etter og få på plass alternative leverandører av pass. Vi vil også ta opp at man kanskje kan benytte seg av andre identifikasjonspapirer i en overgangsperiode. Man bør undersøke muligheten for det, i hvert fall i Schengen, for der har vi egentlig ganske korte beslutningslinjer, sier han.

Mellom 300.000 og 400.000 nordmenn står nå uten pass.

Jussprofessor: – Kan være lovstridig

Jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo sier til TV 2 at en vedvarende mangel på passleveranse kan være lovstridig. Hun viser til Grunnlovens paragraf 106.

– Grunnloven sikrer såkalt fri bevegelighet, blant annet retten til å reise inn og ut av landet. Rettslig sett står det ingenting om pass eller dokumentasjonskrav, sier Høgberg.

Ettersom det er myndighetene selv som stiller et dokumentasjonskrav, står de også ansvarlige for å sørge for at norske statsborgere skal ha muligheten til nettopp å få den typen dokumentasjon, mener hun.

– Når myndighetene stiller krav om dokumentasjon, må de selv sørge for at det er tilgjengelig for statsborgerne. De har en helt eksplisitt rett til å reise inn og ut, sier jussprofessoren.

Justisministeren sier til kanalen at regjeringen snur alle steiner i forsøket på å finne alternative løsninger så lenge råvaremangelen vedvarer. Det ser imidlertid ikke ut til at en løsning er nærstående.

– Produsenten klarer rett og slett ikke å levere nok pass og ID-kort, så det er ingen «quick fix» på dette. Men jeg er opptatt av at vi får sett på alle muligheter for at nordmenn skal få reise og legitimert seg, sier hun.