Huitfeldt svarer Polen: – Vi har vist at vi er et land med et stort hjerte

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) svarer på kritikken fra Polen om at Norge indirekte drar inn store summer på krigen i Ukraina.

NTB

Norge har bidratt med betydelige beløp til Ukraina, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt til kritikken fra Polen om at Norge bør dele mer av gassoverskuddet.

– Hvis vi sammenligner med andre land, har Norge allerede bidratt med betydelige beløp, sier Huitfeldt til kritikken fra Polens statsminister Mateusz Morawiecki.

– Vi har vist at vi er et land med et stort hjerte og stor solidaritet med det ukrainske folket, sier utenriksministeren.

Det var i helgen at Morawiecki uttalte at Norge indirekte tjener på Russlands krig mot Ukraina.

– «Et lite land med fem millioner innbyggere» vil få olje- og gassinntekter på over hundre milliarder euro, ifølge Morawiecki, som oppfordret Norge til å dele de økte olje- og gassinntektene.

Huifeldt forsikrer om at Norge er beredt til å bidra mer i gjenoppbyggingen av Ukraina.

– Det er klart at det landet har enorme behov nå for å bygge opp boliger, skoler, men også rettssystem og demokratiske institusjoner, så vi er beredt til å delta i det, sier hun.