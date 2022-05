Klima- og miljødepartementet mener konsekvensutredning om Wisting-feltet ikke er god nok

NTB

Klima- og miljødepartementet ber Equinor gå i dialog med Miljødirektoratet om det omstridte Wisting-feltet i Barentshavet.

Departementet mener konsekvensutredningen av Wisting-feltet ikke er god nok, skriver Klassekampen.

Utbyggingen av oljefeltet i Barentshavet er omstridt og har møtt motstand fra flere hold på grunn av bekymring rundt klima- og miljøkonsekvensene.

Før helgen la Equinor ut alle høringssvarene som er kommet etter at konsekvensanalysen ble sendt ut på høring i februar.

«Departementet viser til at Miljødirektoratet og Norsk polarinstitutt i sine høringssvar påpeker mangler ved konsekvensutredningen, og at det derfor bør gjøres tilleggsutredninger før utredningsplikten kan anses som oppfylt. Manglene som påpekes knytter seg blant annet til miljørisikoanalyser, begrensninger for oljevern og behovet for teknologiutvikling, samt BAT-vurderinger», skriver Klima- og miljødepartementet.

Totalt har det kommet inn nærmere 50 høringsinnspill.

Equinor vil sammen med partnerne Lundin Energy, Petoro og INPEX Idemitsu bestemme seg mot slutten av året om hvorvidt de skal bygge ut Wisting-feltet, der det er funnet olje tilsvarende i underkant av 500 millioner fat.