Finnmarkinger ønsker gratis barnehage, høyere barnetrygd og billigere studielån

Vadsø og kommunene i Øst-Finnmark sliter med fraflytting og en stadig eldre befolkning. Foto: Berit Keilen / NTB Les mer Lukk

NTB

Øst-Finnmark står i fare for å avfolkes. Nå foreslår et utvalg lavere skatt, lengre ferie og billigere flyreiser for å få folk til å bli boende.