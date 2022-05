NTB

En feil på sporet gjorde at Bergensbanen var stengt mellom Voss og Myrdal i nesten fire timer fredag ettermiddag. Klokken 18.40 var problemene løst.

Feilen ble oppdaget like før klokka 15.

Klokken 18.40 melder Bane Nor at Bergensbanen mellom Voss og Myrdal igjen er åpnet for trafikk.

– Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver selskapet.

Ifølge Bane Nor skyldes problemene feil på sporet.