NTB

Det brenner i fjellet i Ulsteinvik, og brannmannskapene har ikke kontroll på brannen. Skogbrannhelikopter er på vei til stedet.

Det melder Møre og Romsdal 110-sentral på Twitter fredag ettermiddag.

Brannmannskaper fra Ulsteinvik, Hareid og Herøy jobber med å bekjempe brannen.

I en tidligere melding skrev 110-sentralen at det var en lyngbrann ovenfor Varleitvegen, og at det ikke var fare for bebyggelse.