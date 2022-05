Endelig – nå er prisene klare

Knut Skogstad - Broom.no

Salget av ID.Buzz starter på mandag.

Interessen har vært enorm og sjelden har det knyttet seg større spenning til en ny bil fra Volkswagen. Så er da også ID.Buzz en modell som spiller tungt på noen av det sterkeste VW har av merkevare. Nemlig den legendariske Hippiebussen.

Designet har med seg mange elementer herfra, samtidig som proporsjonene ligner sterkt. Og så drar VW naturligvis også på med retro-elementer som skal underbygge slektskapet ytterligere.

Under skallet derimot: Der er dette høyst moderne saker. ID.Buzz er helelektrisk og deler plattform med storselgere som VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Her er prisene

Bilen hadde premiere i mars, da var også to svært tidlige eksemplarer på Norgesbesøk. Vi fikk se og ta på dem – og fikk også en del ekstra informasjon. Men det var fortsatt ganske mye som var uvisst her. Det gjaldt alt fra priser, via batteripakker og til ulike interiørløsninger.

Nå er det klart at Volkswagen åpner for bestillinger av ID. Buzz og varebilutgaven ID. Buzz Cargo førstkommende mandag. De første kundebilene er ventet til Norge til høsten.

Dette er startprisene:

ID. Buzz Pro har en startpris på 494.200 kroner, inkludert frakt og levering i Oslo.

ID. Buzz Cargo har en startpris på 452.700 kroner. Også denne inkludert frakt og levering.

Personbil foran, varebilutgave bak.

Europas første

Personbilutgaven har et beregnet forbruk på 20,8 kWh/ 100 km, som betyr en rekkevidde på inntil 418 km.

Med ID. Buzz Cargo setter Volkswagen Nyttekjøretøy en ny standard på rekkevidde for varebiler i sitt segment. Forbruket etter WLTP-standarden er 20,6 kWh/ 100 km, som gir en rekkevidde på inntil 423 kilometer.

Dette er også Europas første helelektriske varebil, utviklet som elbil fra bunnen av. Den lanseres med tre seter som standard, og har et lasterom på 3,9 m3. Maksimal nyttelast er 630 kilo, i tillegg til hengervekt.

Volkswagen starter med én batteripakke, og fem seter i personbilutgaven. Les mer Lukk

Lader raskt

Begge modellene får navigasjon som standardutstyr. Ryggekamera er også standard i bilene. I tillegg får ID. Buzz Cargo adaptiv cruisekontroll med Stop&Go. Gjennomlastingsluke i skilleveggen er også inkludert.

Velger du personbilmodellen får du også 12-tommers infotainmentskjerm, oppvarmet frontrute og oppvarmet multifunksjonsratt inkludert.

Bilene får ladekapasitet på inntil 170 kW, som betyr at du under optimale forhold kan lade bilen fra 5 til 80 prosent på rundt 30 minutter.

Begge ID. Buzz-modellene leveres med et høyvoltbatteri på 77 kWh netto (82 kWh brutto). Med tolv moduler, leverer systemet energi til en elektrisk motor på 204 hk.

