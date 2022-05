Rettssak mot omstridt lege i Flekkefjord utsatt

Rettssaken mot den 55 år gamle legen som er tiltalt for en lang rekke feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus er utsatt. Mannen er i Tyskland og skal ikke ha planer om å komme tilbake til Norge. llustrasjonsfoto.

NTB

Rettssaken mot den 55 år gamle legen fra Kasakhstan som er tiltalt for en rekke feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus, er utsatt. Legen befinner seg i Tyskland.

Ifølge Lyngdal Avis er årsaken at den tiltalte legen ikke har blitt lovlig stevnet. Agder tingrett opplyser til avisen at en ny dato for rettssaken ikke er berammet ennå.

Tiltalte arbeidet i elleve år som overlege i ortopedi, uten å være ortoped. Han er tiltalt for en lang rekke feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus' avdelinger i Flekkefjord og Kristiansand. Sykehuset har fått en millionbot på grunn av ansettelsen.

Ifølge NRK har han også operert både ved Haukeland universitetssjukehus og Hammerfest sykehus

Mannen er fratatt autorisasjonen som lege i Norge og er også etterlyst internasjonalt av Kripos via Interpol.

Hans Olav Røyr ved Agder politidistrikt sier til NRK Sørlandet at legen ikke selv ønsker å møte i en norsk rett.

NRK har også avslørt at legen har blitt ansatt ved sykehus i Tyskland og jobbet som lege i Tyskland i flere måneder etter at han dro fra Norge.