Kraftselskap gleder seg over regjeringens vindkraftåpning

NTB

Kraftselskapet Troms Kraft vil bygge elleve nye vindturbiner på Vannøya nå som regjeringen har åpnet for at NVE igjen kan behandle vindkraftkonsesjoner på land.

– Det dreier seg først og fremst om å utvide Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune. Ønsket har vært der en stund, men fram til i dag har det vært uvisst om vi kunne gå i gang med planene, sier Stein-Gunnar Bondevik i Troms Kraft til Europower.

Fakken vindpark har i dag 18 vindturbiner. Ifølge Bondevik har Troms Kraft en tett kontakt og dialog med kommunen, reindriften og andre interessenter. Han sier at Troms Kraft vil kunne legge igjen 12 millioner kroner i kommunen hvert år.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) trakk Troms Kraft fram som et eksempel på et prosjekt med lokal tilslutning da han kom med nyheten om konsesjonsbehandlingene for vindkraft på land fredag. Han understreket også at utbygging må skje med kommunenes samtykke.