Politiet begjærer full rettspsykiatrisk undersøkelse av dobbeltdrapssiktet

To kvinner døde i en alvorlig voldshendelse i Kristiansand mandag. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Politiet vil begjære at mannen i 50-årene som er siktet for å ha drept to kvinner i Kristiansand, underlegges en full rettspsykiatrisk undersøkelse.