Sju av ti Rødt-velgere støtter Nato-medlemskap

Det er ikke aktuelt med en revurdering av Rødts standpunkt om Nato, sier partileder Bjørnar Moxnes om at flertallet av Rødts velgere er for medlemskap i alliansen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

I alt 72 prosent av Rødts velgere er tilhengere av norsk medlemskap i Nato, viser en undersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat for Aftenposten og viser at partiet er i utakt med egne velgere, skriver avisen.

Rødt er prinsipielt imot Nato og vil melde landet ut av alliansen. I partiets prinsipprogram , sist vedtatt på landsmøtet i 2019, slås det fast at medlemskapet «knytter oss til den aggressive imperialistmakten USA gjennom blant annet våpenutvikling og internasjonale militære operasjoner».

Partileder Bjørnar Moxnes mener det ikke er grunn til å revurderer det standpunktet. Han påpeker også at det ikke er noe nytt at mange Rødt-velgere støtter et Nato-medlemskap.

– Det har vi stor takhøyde for. Du kan trygt stemme Rødt om du er for Nato, skriver han i en epost til Aftenposten.

Rødt er sammen med SV de eneste partiene i Norge som er Nato-motstandere. Krigen i Ukraina har ført til ny debatt i SV. Lokallaget i Oslo vedtok nylig å be moderpartiet om en bred debatt om partiets Nato-motstand fram mot neste landsmøte.