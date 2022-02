Bensinprisen oppe i over 22 kroner literen

Russlands invasjon av Ukraina fører til høyere olje- og gasspriser. Dette fører igjen til at prisen på bensin og diesel stiger kraftig. På Østlandet måtte bilistene punge ut med over 22 kroner literen flere steder fredag.

NTB

Flere bensinstasjoner på Østlandet solgte fredag bensin for godt over 22 kroner literen for 95 oktan. Det er rekordhøyt.