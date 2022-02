509 coronainnlagte på sykehus – 67 flere enn fredag og ny rekord

NTB

Mandag var 509 coronasmittede pasienter innlagt på norske sykehus, 67 flere enn fredag. Flere får intensivbehandling, og antallet på respirator øker betydelig

Av de 509 innlagte er 68 innlagt på intensivavdeling, og 29 personer får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratet.

276 personer er innlagt i Helse sør-øst, 118 i Helse vest, 79 i Helse Midt-Norge og 36 i Helse nord.

– Godt rustet

Tallene kommer ikke overraskende på assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Vi har sett stigende smittetall i hele landet i begynnelsen av februar og vet at det erfaringsmessig tar en til to uker fra smitten stiger til innleggelsestallene stiger, sier Nakstad til NTB.

Sykehusene er godt rustet til å behandle pasienter både med og uten coronainfeksjon.

– Hoveddelen av de innlagte nå er langt mindre syke enn tidligere i pandemien og trenger ikke like lang sykehusbehandling. Derfor belaster ikke dette helsetjenesten like mye som hvis vi hadde hatt 500 innlagte med deltavarianten, sier Nakstad.

Han tror likevel det vil bli en utfordrende uke for flere sykehus, med et sykefravær på mellom 10 og 30 prosent på enkelte avdelinger.

Nye rekorder

Detaljene om de innlagte fra den siste uken er ikke klare ennå, men ifølge Nakstad er det antakelig mange av de innlagte som har en annen primærdiagnose enn coronainfeksjon.

– Fram til forrige uke ble omtrent halvparten innlagt på grunn av corona, og halvparten hadde en annen primærdiagnose. Utfordringen for sykehusene er at samtlige må isoleres, og at behandlingsløpet kan bli komplisert av coronasykdommen. Men dette håndteres godt på sengepostene.

Han tror det kan komme nye rekorder i antall innlagte i ukene framover.

– Vi kan vente fortsatt høye smittetall i hele landet, men en gradvis avtagende trend på Østlandet, både i smitte og innleggelser. Vi kan få høyere innleggelsestall de neste ukene, men sannsynligvis vil det være regionale forskjeller, sier Nakstad.