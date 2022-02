Mann fengsles i fire uker etter drapsforsøk i Ski – overført til helsevesenet

NTB

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter at to tenåringsgutter ble knivstukket i Ski onsdag kveld, er overført til helsevesenet.

Det ble klart etter fengslingsmøtet i Follo og Nordre Østfold tingrett fredag.

De besluttet også at mannen i 30-årene skal varetektsfengsles i fire uker med brev- og besøksforbud, skriver VG. Det er begjært judisiell observasjon og full rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen.

Utvider siktelsen

Politiet har i tillegg utvidet siktelsen til å omfatte tre personer.

– Den omfatter nå drapsforsøk på den av de fornærmede som er hardest skadd, grov kroppsskade på den andre fornærmede, og forsøk på grov kroppsskade på den tredje fornærmede, opplyser politiadvokat Camilla Ek Sørensen i Øst politidistrikt til TV 2.

To av de fornærmede er fremdeles innlagt på sykehus og har ikke blitt avhørt på grunn av sin helsetilstand. Den hardest skadde gutten ble påført flere stikkskader, men omtales fredag som stabil.

Forsøkte å nedskalere situasjonen

Den innledende etterforskningen tilsier at guttene var tilfeldige ofre.

Sørensen sier at de tre guttene forøkte å dempe en situasjon mellom siktede og hans søster, og at dette førte til at de ble utsatt for den alvorlige volden.

NRK har intervjuet den tredje fornærmede i saken, Sulayman Barry (17). Han forteller at vennegjengen på tre hørte skrik fra et hus like i nærheten, og at en kvinne kom løpende ut.

– Hun løp ut, uten sko og sokker. Hun så ut som hun var helt i sjokk. Så kommer det en mann ut med kniv, forteller han.

Kvinnen skal ifølge Barry ha bedt dem ringe politiet da kompisen, som ble hardest skadd, prøvde å gripe inn i situasjonen.

– Om vennen min ikke hadde grepet inn, hadde hun mest sannsynlig blitt knivstukket og kanskje drept, sier Barry til NRK.