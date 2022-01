Tyver pågrepet med overvåkingskamera som fortsatt var påskrudd

NTB

To menn ble pågrepet med tyvegods i Trondheim natt til torsdag. Blant tingene de hadde fått med seg, var et overvåkingskamera som fortsatt sendte bilder.

Politiet fikk beskjed om et innbrudd på en adresse i Klæbuveien i Trondheim av en vektersentral som så tyveriet på overvåkingskameraet.

– De forsøkte først å dekke til kameraet. Vekterne sa at det så ut som at noe var hengt over kamera. Da vi kom til stedet og fikk pågrepet dem, viste det seg at kameraet var med i en bag. Problemet var at kameraet var trådløst, og at bilder fortsatt ble sendt, så vekterselskapet så vel både oss og tyvene etter hvert, forteller operasjonsleder Roger Mogstad til NTB.

– Jeg vil vel si at de ble tatt på forholdsvis fersk gjerning, legger han til.

De to mennene var i besittelse av flere gjenstander politiet mistenker ikke er deres eiendom, men Mogstad vil ikke gå i detalj på hva det dreier seg om. Politiet arbeider med å finne ut hvor det stammer fra.

De to mennene er satt i arrest, og beskrives som såkalte kjenninger av politiet.