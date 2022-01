Flere fjelloverganger fortsatt stengt

Uvær stenger flere fjelloverganger natt til torsdag. Dette bildet er tatt på Strynefjellet tidligere i måneden. Arkivfoto: Statens vegvesen / NTB Les mer Lukk

NTB

E6 over Saltfjellet i Nordland er nå åpen for trafikk igjen, men uvær fører fremdeles til at mange fjelloverganger er stengt.