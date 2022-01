Lars Gule forsvarer strømming av Breiviks forklaring

NTB

Ekstremisme-forsker Lars Gule støtter medier som strømmer forklaringen til Anders Behring Breivik og mener åpenhet er viktig i rettssaker.

Til Klassekampen sier Gule at han mener det er problematisk at Breivik får spre sitt budskap. Samtidig synes forskeren det er viktig at rettssaken blir bredt og presist dekket.

– For meg er det springende punktet om terroristens tanker og holdninger blir gitt legitimitet, og jeg mener at en rettssal ikke er plattform som gir slik legitimitet, sier Gule, som er førsteamanuensis ved Oslo Met.