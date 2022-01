Tangen informerte ikke departementet om Støre-middag

NTB

Oljefondssjef Nicolai Tangen informerte ikke Finansdepartementet om middagen med Jonas Gahr Støre i mai i fjor, der Norges Bank og Jens Stoltenberg ble tema.

Tangen tok opp at Jens Stoltenberg ville være en kvalifisert kandidat til jobben som ny sjef i Norges Bank den dagen Øystein Olsen trakk seg. Støre selv har sagt at han avviste å diskutere dette fordi han dermed ville være inhabil overfor Stoltenberg.

Sjefen for oljefondet skal imidlertid ikke ha møter med folkevalgte organer uten at finansministeren er informert og gitt anledning til å være med, skriver VG.

Tangen sier til VG at han ikke informerte om middagen med Støre – den daværende opposisjonslederen på Stortinget, fordi han mener middagen var privat. Middagen ble holdt hos investor Knut Brundtland, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtlands sønn.

– Venn i privat middag

– Knut inviterte meg til middagen i kraft av å være en venn av ham, ikke i kraft av min jobb som oljefondssjef, skriver Tangen i en epost til VG via presseansvarlig Line Aaltvedt.

Heller ikke i Finansdepartementet mener man at det var naturlig å informere om sammenkomsten med Støre, fordi middagen var privat, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser i en epost til avisen.

Til NRK sier Tangen at samtalen med Støre varte i under ett minutt i en to timer lang samtale om internasjonal økonomi.

– Jens Stoltenbergs navn ble kort nevnt i en samtale om de store utfordringene fondet står overfor, sier Tangen.

– Burde ha orientert

Både SVs Kari Elisabeth Kaski, Venstres Sveinung Rotevatn og Rødts Marie Sneve Martinussen mener på sin side at departementet burde vært orientert.

Støre opplyste til NTB tidligere denne uka at Norges Banks framtid ikke var et tema på middagen, men at Jens Stoltenbergs navn ble nevnt.

– Jeg har møtt Nicolai Tangen én gang, og det var på en middag som jeg ble invitert til, hvor jeg fikk snakket med ham i et par timer. Det var nyttig for meg å høre hvordan han som oljefondssjef vurderte internasjonal økonomi, sa Støre til NTB.