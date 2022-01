Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad advarer om at den kommende omikronbølgen vil føre til et hardt press på helsetjenestene.

– Dette blir den mest utfordrende fasen i pandemien. Det er vanskelige uker vi går i møte nå. Selv med det tiltaksnivået vi har i dag så dobler antall smittetilfeller seg på en drøy uke. Tar vi høyde for mørketall så vil flere hundre tusen kunne bli smittet nå om ikke så lang tid, sier Nakstad til NRK.

Han forteller til statskanalen at Helsedirektoratet venter at helsesektoren vil få mye sykemeldinger fremover når landet åpnes stadig mer opp samtidig som man forventer en stor bølge av smitte fra omikronvarianten av coronaviruset.

– Vi står i en situasjon hvor hele helsetjenesten har vært under press i snart to år, og hvor det er lite ekstrakapasitet med tanke på sykefravær, og oppgaver som skal løses i kommunene med fortsatt vaksinering, håndtering av pandemien og de vanlige oppgavene man utfører i norsk helsetjeneste, sier Nakstad til NRK.

Utfordrende

Torsdag publiserte Helsedirektoratet sin faglige vurdering, timer før regjeringen presenterte hvilke tiltak som skulle lettes og forbli.

Driften ved flere av helseforetakene beskrives der som «utfordrende», som følge av høyt antall pasienter kombinert med høyt sykefravær og mangel på personell.

– Helsedirektoratet vurderer at spesialisthelsetjenesten ikke vil kunne håndtere den forventede omikronbølgen uten å redusere i tilbudet til sine pasienter, heter det i det faglige grunnlaget.

– Smitten må ikke øke for raskt

Helsedirektoratet vurderer også at helsetjenesten i kommunene ikke vil kunne håndtere den forventede omikronbølgen uten at det har negative konsekvenser for i tilbudet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for innbyggere.

– Jobben nå blir å sørge for at smitten ikke øker så raskt og så mye at helse og omsorgstjenesten overbelastes på grunn av for mange pasienter og høyt sykefravær, sa statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringens pressekonferanse torsdag.