Aftenbladet: Over 80 nordmenn drept i utlandet siden årtusenskiftet

NTB

Minst 87 sivile nordmenn har blitt drept i utlandet siden år 2000, ifølge en undersøkelse gjort av Stavanger Aftenblad.

Hvert eneste år etter årtusenskiftet er nordmenn drept utenfor Norges grense, ifølge avisas kartlegging.

Men mer enn hvert tiende drap som rammer pårørende i Norge blir aldri regnet med av norske myndigheter.

Myndighetene har ikke oversikt over sivile som blir drept utenfor landets grenser. De har heller ikke innarbeidede rutiner for å følge opp etterforskningen i landet der drapet har skjedd, skriver avisen.

I tillegg til de bekreftede drapene kommer mange titalls mistenkelige dødsfall og mystiske forsvinninger blant norske statsborgere i utlandet som kan skyldes alvorlig kriminalitet.

– Det er ikke slik at drap begått i utlandet på norske statsborgere ikke blir registrert i Norge, men vi får ikke nødvendigvis kunnskap om alle, og det er ikke mulig å hente ut statistikk i våre systemer over disse sakene, opplyser seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen ved Stab for kommunikasjon hos Kripos.

I 49 av de 87 drapene Aftenbladet har kartlagt, er det usikkert om noen har måttet stå til rette for dem. I ni av disse drapene har forskjellige terrorgrupper påtatt seg ansvaret for ugjerningene.