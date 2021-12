4.520 nye koronasmittede registrert siste døgn

NTB

Det siste døgnet er det registrert 4.520 koronasmittede personer i Norge. Det er 835 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.805 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.229, så trenden er stigende, selv om de registrerte smittetallene nå har falt to dager på rad.

Torsdag var 371 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire færre enn dagen før.

118 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 63 på respirator. Det er fire færre på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.