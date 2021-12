NHO Reiseliv demper kritikken mot krisepakke

NTB

Urimelig og skuffende, sier NHO Reiseliv om regjeringens økonomiske krisepakke til næringslivet. De mener ordningen kan treffe skjevt.

Kompensasjonsordningen gis ikke til bedrifter som har et overskudd i løpet av året, men som viser til omsetningstap i november og desember.

– Det betyr at restauranter, hoteller og uteliv som har vært tøffe med kostnadene fram mot sommeren, og som har jobbet beinhardt med å reise seg igjen, skape aktivitet, og som klarte å tjene penger i de gode sommermånedene slik at de hadde et lite overskudd ved utgangen av november, sitter med hele tapet selv i desember, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv omtalte først kompensasjonsordningen som «et ekstra slag i magen» etter gårsdagens nyheter om full skjenkestopp i hele landet. Senere beskrev Krohn Devold at bransjen reagerer med stor skuffelse og fortvilelse.

– Blir straffet

NHO Reiseliv påpeker at mange har klart å skaffe et lite overskudd fordi de risikerer å bli slått konkurs om de går i underskudd. Dermed straffes de ved at de ikke får kompensasjon, mener Krohn Devold.

– Det er urimelig å slå sammen november og desember, da november var en knallgod måned og kan bety at mange ikke får støtte for en elendig og nedstengt desember, sier hun.

Hun etterspør også lønnsstøtteordning, som regjeringen nå jobber med å utarbeide. Og hun mener antall lønnspliktige dager må reduseres til fem dager ved permittering.

– De aller fleste tvinges til å permittere nå på grunn av skjenkestoppen som har revet bort næringsgrunnlaget til hele servering- og utelivsbransjen, sier Krohn Devold.

– Maksbeløpet er for lavt

NHO Reiseliv mener også at taket på kompensasjonsordningen er for lavt. Maksimalt støttebeløp er varslet kuttet fra 20 til 15 millioner kroner for tomånedersperioden. Det gjør at de store byhotellene faller utenom, ifølge Krohn Devold.

– Regjeringen svikter de ansatte i kjedehotellene i byene, som utgjør svært mange av reiselivets ansatte. Disse ansatte er like viktige som de ansatte i små og mellomstore bedrifter, sier hun.