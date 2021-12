Stortingspresidenten ber om granskning av alle velferdsgoder til stortingsrepresentantene

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ønsker at det eksterne utvalget som skal granske pendlerboligordningen, også går gjennom alle andre velferdsgoder som stortingsrepresentantene kan nyte godt av. Foto: Heiko Junge / NTB Les mer Lukk

Tirsdag møter stortingspresident Masud Gharahkhani lederen for pendlerboligutvalget for å be henne utvide granskingen til å omfatte absolutt alle velferdsgoder.