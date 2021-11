Over 20 tips etter at politiet gikk ut med pass i Hagen-saken

NTB

Det har kommet inn flere nye tips etter at politiet mandag gikk ut med navn og bilde på en person som ufrivillig ble dratt inn i Hagen-saken.

Etterforskningen av hva som skjedde med Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra hjemmet sitt på Lørenskog 31. oktober 2018, pågår fortsatt.

Politiet gikk mandag ut med passet til Ole Henrik Golf, som fikk identiteten sin stjålet og misbrukt i saken. De håper det kan gi svar som oppklarer forsvinningsgåten.

Mandag kveld hadde det kommet inn over 20 nye tips, melder TV 2.

– Det er litt for tidlig å si for mye om innholdet og verdien av dem, men mange av tipsene er av en sånn karakter at vi kommer til å følge dem opp videre, sier påtaleansvarlig Gjermund Hanssen til Åsted Norge på TV 2.

Identiteten til Golf er brukt til å opprette kontoer på ulike kryptobørser, som igjen er brukt til å lage kryptooppsettet i trusselbrevet som er omtalt i saken.