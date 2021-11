Hundrevis av au pair-søknader ubehandlet på grunn av reiserestriksjoner

NTB

Over 300 au pair-søknader ligger ubehandlet hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Samtidig jobber Justisdepartementet med avvikling av hele ordningen.

Regjeringen nedfelte i Hurdalsplattformen tidligere i høst at de skal avvikle au pair-ordningen. Sammen med SV har de stortingsflertallet på sin side.

Ifølge tall fra UDI er det, fram til og med 22. november, 343 au pair-søknader som ennå ikke er avgjort. Totalt er 272 av søkerne fra Filippinene, 25 er fra Thailand, og 6 er fra Vietnam, skriver Aftenposten.

Departementet opplyser at de bare behandler søknader fra au pairer som allerede befinner seg i Norge av ulike årsaker, eller som er unntatt fra innreiserestriksjonene.

De resterende søknadene vil ikke bli behandlet før innreiserestriksjonene blir opphevet. Det betyr at au pairene og vertsfamiliene foreløpig må vente på at grensene åpner igjen slik at søknadene kan bli behandlet.

– Vi er i gang nå med å se på hvordan vi kan gjøre dette på en skikkelig måte, og vi er opptatt av å ta hensyn til de au pairene som allerede er her. Vi vil komme tilbake med forslag til hvordan avviklingen kan gjøres, herunder vil vi også vurdere overgangsordninger, sier statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justisdepartementet.