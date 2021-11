Ordførere i Bergensregionen ber om nasjonale tiltak

NTB

Kapasiteten er i ferd med å sprenges i helsetjenesten, sier flere ordførere i Bergensregionen, som ber om nasjonale tiltak i et brev til Helsedirektoratet.

– Vi føler at vi er litt tilbake til situasjonen i fjor høst hvor kommunene ble overlatt til seg selv. Med det tenker jeg at det ikke er noen klar nasjonal strategi på hvordan vi skal møte dette. Skal vi møte det med å få mange syke og håndtere det, eller prøve å dempe smitten, spør Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik (H) til NRK.

Han og flere andre ordførere har sendt Helsedirektoratet et brev hvor de tar til orde for at den nasjonale coronastrategien må endres.

«Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå», heter det i brevet. De ønsker at Helsedepartementet skal innføre nasjonale tiltak.

Regjeringen har vært tydelige på at det foreløpig er lokale tiltak som gjelder. Blant annet jobbes det med å få på plass de tekniske ordningene for coronasertifikat, som kan bidra til å holde næringslivet åpent.

Statsminister Jonas Gahr Støre skal orientere Stortinget om coronasituasjonen tirsdag, ifølge NRK.