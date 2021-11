Gardermoen: Passasjer nektet å forlate flyet

Måtte fjernes med makt.

Sent onsdag kveld måtte besetningsmedlemmer på et fly gå fysisk til verks for å hindre en beruset passasjer å bli med et fly som sto klar til å ta av fra Gardermoen.

– Det er et fly som har landet og som skulle videre, men denne passasjeren nektet å gå ut av flyet, sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Passasjeren, en mann i 50-årene, ble deretter geleidet inn på flyterminalen. På vei gjennom flyplassen slo han seg igjen vrang.

I mellomtiden hadde Avinor varslet politiet.



– Han var godt beruset. De hadde etter hvert fått han av flyet og inn på gate. Der hadde han slått til den ene som jobbet i skranken, sier Vesttorp. sier operasjonsleder Atle Vesttorp i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet skriver på Twitter at mannen fortsatte å krangle med patruljen etter han ble anholdt. Til slutt fikk politiet nok og pågrep ham.

– Den øst-europeiske mannen i 50-årene anmeldes for ordensforstyrrelse og ble kjørt til arrest, skriver Øst politidistrikt.

Den flyplass-ansatte som ble angrepet, skal ikke være skadet, men vurderer å anmelde hendelsen, opplyser politiet.