Lysbakken ber Stortinget si nei til millionlønn

Stortinget bør si nei til et forslag om millionlønn til representantene som et ledd i å gjenopprette tilliten, mener SV-leder Audun Lysbakken.

NTB

Stortinget bør ta flere grep for å gjenopprette tilliten etter pendlerboligskandalen, mener SV-leder Audun Lysbakken. Han legger to forslag på bordet.

Det ene er å droppe et forslag om å øke lønna til stortingsrepresentantene til over 1 million kroner, som Stortingets godtgjøringsutvalg har kommet med.

– Vi har advart mot konsekvensene av dette systemet i mange år. Fordi det blir sånn at vår lønn øker jevnt og trutt og drar fra lønningene til vanlige folk, uten at Stortinget trenger å ta ansvar for det. Man peker bare på dette godtgjøringsutvalget, sier Lysbakken i en tale han holdt til SVs landsstyre lørdag.

Gå foran

SV vil nå legge fram to konkrete lønnsforslag for Stortinget:

* At stortingslønna skal reguleres med det samme kronebeløpet som hos vanlige lønnsmottakere, ikke den samme prosenten.

* At det innføres et lønnstak slik at stortingsrepresentantene aldri blir blant de 10 prosent best betalte i landet.

Lysbakken begrunner forslaget med at det må ikke være for stor avstand mellom stortingsrepresentanter og de folkene de representerer.

– Den andre grunnen til at stortingslønna ikke må galoppere i vei, er jo at forskjellene øker i Norge. Dette vil være en konkret måte å vise at stortingsrepresentantene går foran i å minske forskjellene, slår han fast.

Oppreisning til Nav-ofre

Det andre Stortinget må gjøre, er å sikre at ofrene for trygdeskandalen får oppreising, mener SV-lederen.

To år etter at saken sprakk, venter mange fortsatt på å få sin sak avsluttet.

– 2.400 personer ble rammet av skandalen. Mange av dem risikerer ikke å få oppreising for tort og svie i det hele tatt, sier Lysbakken, som viser til at etter loven kan man bare ha krav på erstatning for dokumenterbare tap, men ikke for belastningen man er blitt påført.

– Jeg tror at det vil være stor støtte for at også de som har hatt andre typer belastninger, skal få erstatning for tort og svie, sier Lysbakken, som benyttet anledningen til å appellere til arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) om å se på saken på nytt.