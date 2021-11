Ålesund og Sula innfører nye lokale coronatiltak

NTB

Ålesund og Sola innfører lørdag en ny lokal coronaforskrift. Det blir blant annet plikt om karantene for de som bor med en person som har fått påvist viruset.

Forskriften vil tre i kraft klokka 12, opplyser kommunene i en pressemelding.

– De siste ukene har vi hatt svært høye smittetall i Ålesund. Vi ser at vi må gjøre tiltak for å hindre overbelastning av helsetjenestene våre, og for å hindre smittespredning fram mot jul, sier ordfører Eva Vinje Aurdal.

Forskriften sier at det er plikt om karantene for de som bor med eller er kjæreste med en person som har fått påvist coronaviruset. Karantenen vil da vare i sju dager fra testdato hos det påviste tilfellet. Karantenen gjelder for fullvaksinerte, delvaksinerte og uvaksinerte i alle aldere.

Samtidig innføres det krav om munnbind innendørs der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Tar man taxi må en også bruke munnbind, det samme gjelder taxisjåføren.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Forskriften vil gjelde til 3. desember.