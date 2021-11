SV vil se på løsninger for profittfri velferd

NTB

SV ønsker et utvalg som skal se på modeller for nullprofitt i barnevern, barnehager og arbeidsmarkedstiltak.

Utvalget skal i samarbeid mellom regjeringen og SV legge fram forslag til nullprofittløsninger, sa finanspolitisk talskvinne Kari Elisabeth Kaski da hun la fram partiets alternative budsjett mandag.

– Med modeller på bordet vil det være mulig å fase ut kommersielle aktører i velferden, sa hun.

SV har tidligere varslet at de vil bruke budsjettforhandlingene til også å koble inn andre politiske saker.

– Vi er nødt til å ha en grundig utredning i Norge, sektor for sektor, av hva slags nullprofittmodell som kan passe i barnehager, rusomsorgen, eldreomsorgen. Det er en av tingene vi vil koble inn i budsjettforhandlingene, at det skal settes ned et sånt utvalg. Det skal leveres i tide til budsjettforhandlingene neste år så vi kan komme i gang, sa SV-leder Audun Lysbakken.

På spørsmål om dette er et absolutt krav, svarte han at målet er å komme i gang med forhandlingene.

– Vi kommer ikke med noen trusler eller ultimatum.