Justisministeren etter Oslo-skytingene: – Oslo er en trygg by

NTB

Justisminister Emilie Enger Mehl mener det ikke er noen grunn til at Oslos innbyggere skal føle seg utrygge etter de mange skyteepisodene den siste tiden.

– Jeg vil tro at mange kanskje er litt bekymret, men det er viktig å ha med seg at Oslo er en trygg by, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun møtte pressen på Stovner politistasjon tirsdag.

I forkant hadde hun hatt et møte med politimester Beate Gangås og ledelsen i enhet Øst der hun ble orientert om situasjonen i forbindelse med skyteepisodene i Oslo den siste tiden.

Siden 15. august har åtte unge menn blitt skutt i seks skyteepisoder i Oslo. Fem av de seks skyteepisodene har skjedd øst i Oslo.

– Det er konfliktlinjer vi har sett i kjente kriminelle miljøer nå, og det er ingen grunn til at folk skal føle at Oslo ikke er trygt, sier Mehl.