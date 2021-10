Kongen spøkte med politikernes bilagskluss

NTB

Stortingsrepresentantene var torsdag samlet til den årlige middagen på slottet. Der fleipet kongen med de mye omtalte bilags-skandalene rundt flere politikere.

– Da vi planla denne kvelden, forsto vi etter hvert at vi måtte være på den helt sikre siden, sa kong Harald til stortingsrepresentantene i sin tale etter middagen.

– Så vi har sjekket jussen, all slags forskrifter – til og med Stortingets administrasjon. Og jeg kan glede dere med at representantene ikke trenger å innberette denne, sa kongen til stor latter i salen.

Spøken kunne tolkes som et lite stikk til de mange sakene rundt politikere som ikke har holdt orden på bilag og goder knyttet til sine verv. Kjell Ingolf Ropstad gikk som kjent av i forrige måned som KrF-leder. Det skjedde som følge av avsløringene om at han har fått gratis pendlerbolig fra Stortinget, uten at han betalte skatt av fordelen.

Hyllet rekordhøy kvinneandel

Kongens årlige tale til politikerne på stortingsmiddagen er kjent for å være preget av en lett og spøkefull tone. Han trakk fram at det i år var ekstra hyggelig å kunne ønske velkommen til et nytt storting, som denne gangen består av rekordmange kvinner (45 prosent).

– Her i Kongefamilien er den kvinnelige representasjonen hele 50 prosent. Ved votering er den ofte mye mer. Hvordan dette er mulig, er jeg ikke helt sikker på, sa kongen med et glimt i øyet.

Han oppsummerte også den krevende koronaperioden, som har gjort at også kongefamilien har måttet ty til en mer digital hverdag.

– Er det noe vi virkelig har lært siden mars i fjor, så er det betydningen av moderne datateknologi for å kunne komme i kontakt med hverandre. Stor var derfor gleden i familien da jeg fikk mobiltelefon. Det tok bare 40 år, sa 84-åringen.

Tradisjon siden 1906

Det er lang tradisjon for at kongefamilien inviterer stortingsrepresentantene til middag etter at Stortinget er åpnet. Med få unntak, deriblant fjorårets avlysning på grunn av pandemien, har tradisjonen blitt vedlikeholdt fra år til år.

Årets middag skjer en drøy halvannen måned etter stortingsvalget, som endte med at Ap og Sp dannet regjering. I sin tale hyllet kongen det norske demokratiet og maktoverføringen, en prosess som står i stor kontrast til mange land rundt om i verden.

– Etter et stortingsvalg kan man oppleve noe av det bent ut vakre i politikken: Den siviliserte og omsorgsfulle overgangen når nøkler skifter eier, fra en minister til en annen, som i tillegg har et annet politisk syn, sa kong Harald.