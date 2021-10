Rektorer: Syke elever dukker opp på skolen fordi de er redde for å stryke

NTB

Flere rektorer i Trondheim er kritiske til at fraværsgrensa er gjeninnført. Syke elever dukker opp på skolen fordi de er redde for å stryke, sier rektorene.

– Hele Skole-Norge er nok meget bekymret for dette dobbeltspillet med å si at elevene skal være hjemme hvis de har milde symptomer, samtidig som fraværsgrensa gjelder. Det er en kombinasjon som rett og slett ikke går i lag, sier rektor Frode Øren ved Byåsen videregående skole til Adresseavisen.

Ved Thora Storm videregående skole har flere elever med åpenbare symptomer blitt sendt hjem, forklarer rektor Anders Buhaug.

Folk kommer på skolen både hostende og med halsbetennelse, ifølge skolens elevråd.

– Noen ganger går det knapt an å lese i stillhet fordi det er så mye hosting. Det ser vi særlig etter at fraværsgrensa ble innført igjen etter høstferien, sier elevrådsleder Ann Magritt Jakobsen Aunegjerdet.

Flere rektorer stiller seg bak oppfordringen til regjeringen om å la elevene slippe fraværsgrensa ut året.

– Jeg mener ordninga vi hadde tidligere i pandemien, med at det holdt at foreldre meldte inn elevenes fravær, fungerte veldig godt. Så jeg skulle gjerne sett at den ordninga ble holdt helt til jul, i alle fall, sier Byåsen-rektoren.