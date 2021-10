Huitfeldt: – Russerne skal vite hvor de har oss

NTB

Det er viktigere enn noen gang å styrke båndene i nordområdene, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), som varsler mer samarbeid med Russland.

– Det viktigste er å finne nye områder for samarbeid. I en tid med ny spenning, hvor vi også legger vekt på økt avskrekking, så mener jeg at det også er nødvendig med mer dialog og mer samarbeid, sier Huitfeldt til NTB.

Hun har akkurat avsluttet tirsdagens toppmøte i Barentsrådet. Foran utenriksministrene fra Russland og Finland, samt viseutenriksministrene fra Sverige og Island og representanter fra Danmark, EU og urfolk fra regionen slo hun blant annet fast at Barentssamarbeidet er Norges viktigste fredsprosjekt.

– Det handler om å være gode naboer, sa hun.

Vedtok klimaplan

Fra kaikanten i Tromsø kan hun konstatere at ministermøtet gikk akkurat som planlagt. For første gang i historien ble det også holdt et eget toppmøte for ungdom fra Barentsregionen.

– Det viktigste er at vi har vedtatt en klimaplan, lyttet til ungdommen, og at vi er enige om at når vi åpner grensene, skal vi øke samarbeidet mellom folk, sier Huitfeldt.

På toppmøtet omtalte flere klimaendringene i nord som alarmerende. Der stiger temperaturen tre ganger fortere enn gjennomsnittet globalt.

Klimahandlingsplanen fokuserer særlig på å øke kunnskapen og bevisstheten om klimaendringene og hvordan de kan håndteres på et lavterskelnivå.

– Forutsigbart

På sidelinjen til toppmøtet hadde Huitfeldt også sine første samtaler med sin russiske motpart Sergej Lavrov, som er regnet som en ringrev i det internasjonale diplomatiet.

– Det var veldig greie samtaler, sier Huitfeldt.

– Forholdet mellom Norge og Russland er relativt stabilt, og det er nokså forutsigbart hva som kommer opp på slike møter. Jeg har møtt politikere fra Russland før, føyer hun til.

– Hva var det viktigste signalet du fikk fra Lavrov?

– Det synes jeg er vanskelig å si. Det var at han ønsker konkret samarbeid, og at han inviterte meg til Moskva. Vi er enige om hva vi er enige og uenige om, svarer Huitfeldt.

– Og så må vi finne nye områder vi kan samarbeide på, og det var også tema i samtalene.

Forsvarspolitisk samarbeid

På en pressekonferanse mandag gikk Lavrov hardt ut mot Nato, som Norge er en del av, men understreket samtidig at han ønsker et sterkere samarbeid med Norge på forsvarspolitisk nivå.

– Det er veldig viktig. Det er en viktig del av norsk forsvarspolitikk at vi skal være åpne og forutsigbare. Russerne skal vite hvor de har oss. Så det å varsle hverandre er veldig viktig, sier Huitfeldt og påpeker at det også tidligere har vært et forsvarspolitisk samarbeid med Russland.

Utenriksministeren holder også fram klima som et mulig samarbeidsområde.

Blant diplomatene på møtet løftes det fram at det er særlig positivt at Russland har bidratt til den nye klimahandlingsplanen. Russland er verdens fjerde største utslipper av klimagasser, men har fram til nå gjort lite for å redusere utslippene.

– Nord-Norge er ikke et museum

Samtidig kan Norge og Russland ha felles interesse i å gå imot EU-kommisjonens krav om stans i utvinningen av kull, olje og gass i Arktis og tilgrensende områder. Kravet er fremmet i en ny plan for Arktis som EU la fram i forrige uke.

På spørsmål om dette ble diskutert i møtet med Lavrov, svarer Huitfeldt at hun ikke ønsker å gå inn på de konkrete temaene.

– Men klima som sådan er veldig viktig i vårt samarbeid med Russland. Så får vi se hva forslaget innebærer rent konkret fra EUs side.

– Jeg har hatt veldig mange politikere fra EU-parlamentet som har besøkt Norge den siste tiden, og det er veldig viktig å understreke at dette området av Norge ikke er et museum, sier Huitfeldt.

– Her skal folk bo, her skal næringslivet utvikles, og det er det som ligger til grunn for norsk politikk.