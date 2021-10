40 prosent misfornøyde med bredbåndet

NTB

Det er fortsatt mye misnøye å spore blant bredbåndskunder, viser en ny studie fra Epsi. 60 prosent oppgir å være fornøyde, mens 40 prosent uttrykker misnøye.

Det er på linje med slik det har vært i nær alle årene Epsi har undersøkt bransjen. Hel perioden mellom 2007 og 2021 har kundetilfredsheten ligget på mellom 59,9 og 62,5.

Ifølge målingen opplever hver tredje kunde at bredbåndshastigheten ikke er i henhold til avtalen. Hver fjerde kunde oppgir også å ha klaget det siste året. Hele 40 prosent av kundene som har klaget oppgir i tillegg at problemet deres ikke er blitt løst.

– Servicenivået som tilbys, er for svakt

Daglig leder Fredrik Høst i Epsi Norge slår fast at bredbånd nå har blitt en tjeneste kundene rett og slett forventer at skal fungere. De uttrykker sjelden begeistring for internettilgangen.

– Bredbåndskvaliteten er gjennomgående fortsatt for dårlig, servicenivået som tilbys, er for svakt, og mange kunder føler rett og slett at deres internettleverandør ikke er spesielt interesserte i dem som kunder, sier han i en pressemelding.

– Færre har blitt fulgt opp tilstrekkelig

Fortsatt er bedriftskunder gjennomgående mer fornøyde enn privatkunder, men i år har tilfredsheten i privatmarkedet sunket fra 69,1 til 67,2.

– Til tross for at bredbåndskvaliteten ut til bedriftene holder seg på gode nivåer, er tilbakemeldingen fra bedriftene at leverandørene har blitt mer passive. Færre har blitt fulgt opp tilstrekkelig, og en del bedrifter føler at deres kundeforhold ikke blir godt nok prioritert, sier Høst.

Altibox er leverandøren flest er tilfredse med.