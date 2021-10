«Verdens verste menneske» valgt som Norges Oscar-kandidat

NTB

Joachim Triers film «Verdens verste mennesker» er valgt ut til å representere Norge under Oscar-utdelingen i Hollywood i mars neste år.

Triers siste film i det som er omtalt som «Oslo-trilogien» har vakt oppsikt og fått svært positiv mottakelse etter den hadde sin internasjonale premiere under filmfestivalen i Cannes i juli.

Da fikk hovedrolleinnehaver Renate Reinsve også Norges første skuespillerpris i den prestisjetunge hovedkonkurransen for sin tolkning av rollefiguren Julie. Filmen hadde norsk premiere 15. oktober og er allerede sett av 85.000 mennesker.

– Den reisen denne filmen har gjort fra hovedkonkurransen i Cannes, med en historisk skuespillerpris, deltaker på festivaler over hele verden, og med salg som skal bringe filmen ut over hele kloden, legger til rette for en helt unik mulighet for å kunne nå hele veien fram, sa direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt da hun offentliggjorde beslutningen mandag.

– Har selvtillit

– Renate bærer denne filmen på sine skuldre på en veldig fin måte. Så veldig mye av æren er til deg, sa Trier da han sammen med Renate Reinsve og andre fra produksjonen kommenterte utnevnelsen i lokalene til Norsk filminstitutt.

– Men la meg også si tusen takk til Den norske Oscar-komiteen for å gi oss en sjanse til å dra til Amerika og forsøke å bli nominert til Oscar. Det er noe vi har lyst til å prøve på, og noe vi har selvtillit nok til å tro kan være mulig, sier Trier.

En av tre

«Verdens verste menneske» var kortlistet sammen med «Den største forbrytelsen» i regi av Eirik Svensson og «Ninjababy» som Yngvild Sve Flikke har regissert.

Det er Den norske Oscar-komiteen, som består av åtte representanter fra bransjeorganisasjonene, Filmkritikerlaget og Norsk filminstitutt, som avgjør hvilken film som innstilles til Oscar-akademiet i kategorien Beste internasjonale film.

Sist Norge vant pris under Oscar-utdelingen, var i 2007 da regissør Toril Kove vant prisen for beste animerte kortfilm med «Den danske dikteren». I 1951 vant Thor Heyerdahl prisen for beste dokumentarfilm med filmen «Kon-Tiki».