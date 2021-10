Politiet advarer mot «Sugardaddy»-svindel

NTB

Politiet advarer mot en stadig vanligere svindeltype der kriminelle utgir seg for å være «sugardaddys» for å lokke til seg penger fra ofrene.

– Denne type svindel blir stadig mer utbredt, og framgangsmåten endrer seg hele tiden. Vi har fått mange henvendelser, og politiet har registrert at dette pågår i stor grad over hele landet.

Jeg vil tro antall tilfeller bare vil fortsette å øke, sier faglig leder for nettpatruljen i Øst politidistrikt, Jostein Dammyr, til Romerikes Blad.

Metoden går ifølge politiet ut på at svindleren sender en melding via sosiale medier der de hevder å ha mye penger. De hevder de søker selskap via internett eller telefon, og sier de til gjengjeld vil de sende deg mellom 1.000 og 5.000 dollar i uken.

Etter ganske kort tid spør «sugardaddyen» etter epost, eller PayPal-konto, slik at de kan gjennomføre den første betalingen.

Like etter kommer en epost fra PayPal der det hevdes at personen har sendt penger. Deretter kommer det en epost som utgir seg for å være fra PayPal, der det hevdes at man må betale en avgift på mellom 50 og 200 dollar for å få låst opp utbetalingen. Ofte i kryptovaluta.

– Sender du pengene, vil du havne i en verre situasjon enn den du allerede befinner deg i. Pengene som loves bort eksisterer ikke, og de vil du aldri se noe til, sier Dammyr.