Norske utenlandsstudenter bekymret over høye strømpriser

NTB

Europa rammes av høye strømpriser. Ansa får mange henvendelser fra utenlandsstudenter som synes det er vanskelig å dekke høye strømregninger.

– Storbritannia er der vi helt klart får flest henvendelser fra, og det er allerede et dyrt sted å bo, sier president Sebastian Hytten i Ansa, samskipnaden for norske studenter i utlandet, til VG.

Hytten fremhever at mange studenter betaler for strøm kvartalsvis, slik at mange enda ikke har sett konsekvensene av de høye strømprisene.

– Da kommer det i stedet i slutten av semesteret, og da har man ofte minst penger, sier han.

Hovedforklaringen på de økte energiprisene er at økonomien i mange land er på markant vei tilbake til normale tilstander etter gjenåpningen av samfunnet. Engrossalg av naturgass, hovedindikatoren på energipriser i EU, er blitt mer enn tredoblet i år. Prisen på olje og kull har også skutt i været.

Stortinget vedtok torsdag å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger. Samme dag ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om at medlemslandene skal iverksette nasjonale tiltak mot høye strømpriser.