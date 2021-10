Munch-museet offisielt åpnet

Dronning Sonja klipper over snoren og åpner dermed Munch-museet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Fredag ettermiddag ble det nye Munch-museet i Bjørvika i Oslo offisielt åpnet av kong Harald og dronning Sonja.

Også kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) var blant de mange som var til stede under åpningen.

I sin tale sa kong Harald at Edvard Munch er et felleseie, og at hans kunst tilhører oss alle, ikke bare Norge.

– Jeg tror jeg kan si – på vegne av alle – at dette har vi gledet oss til. Endelig kan vi samles, og snart skal vi gå inn de store dørene til en ny attraksjon – ikke bare i vår hovedstad, men i Norge, og i verden, sa kongen.

– Han malte sitt eget liv og samtidig tilværelsen til oss alle, understreket kong Harald.

– Munchs nye liv

– I dag markerer vi starten på Munchs nye liv, sa kongen og skapte humring blant publikum da han konstaterte at den kompliserte flytteprosessen ikke bare ble gjennomført med et skrik, men faktisk åtte.

Før snorklippingen sa kongen at han trengte litt hjelp av en som kjenner både kunsten og bygget svært godt.

– Jeg har gleden av å be Dronningen om å klippe over snoren, fortsatte kong Harald.

Deretter ble snoren klippet av dronning Sonja og kongefamilien gikk den røde løperen for å få en omvisning inne i museet.

Det var kronprinsesse Mette-Marit som ned grunnstenen for museet 14. oktober 2016.

– Stor takk

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) rettet i sin tale en stor takk til alle som har vært involvert i å få et nytt Munch-museum.

– Munch søkte stemning og lys gjennom kunsten og søkte å gi andre lys gjennom sin kunst, sa Johansen, som også pekte på at Munch skapte universell kunst og nå får et museum i internasjonal klasse.

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) pekte på at det nye museet også gir barna muligheten til å oppleve kunst på en ny måte.

Fem ganger større

Det nye Munch-museet sysselsetter 350 personer, og huser består av både utstillingslokaler, en butikk, et par spisesteder, et forskningsbibliotek samt verksteder.

Det kan også skilte med fem ganger større utstillingsflater enn det gamle museet på Tøyen og har hele 13 etasjer til disposisjon. hvorav 11 er rene utstillingssaler.

Bygget skal i tillegg til kommunens samling på rundt 28.000 originale verk av Munch, også huse Stenersen-samlingen. Over 200 av verkene skal utstilles fast.

Årelang debatt

Det gamle museet ble i 1963 bygd på Tøyen for å huse Edvard Munchs samlinger, som kunstneren testamenterte til Oslo kommune etter sin død i 1944.

I 2008 gikk Oslo bystyre omsider inn for et nytt Munchmuseum i Bjørvika, etter en årelang debatt. Det spanske arkitektkontoret Herreros Arquitectos vant konkurransen om nytt museum.